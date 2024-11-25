«Выдающийся хоккеист и потрясающий человек». Загитова пожелала Овечкину побить рекорд Гретцки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пожелала хоккеисту Александру Овечкину как можно скорее восстановиться от травмы, и выразила надежду, что россиянин побьет рекорд НХЛ по количеству голов.
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