Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Рассекречен документ об уничтожении 44 немецких танков за два дня в Крыму в ВОВ

Рассекречен документ об уничтожении 44 немецких танков за два дня в Крыму в ВОВ

Минобороны России запустило новый мультимедийный историко-познавательный проект «Победное дыхание крымской весны 44-го», в котором опубликованы документы времен Великой Отечественной войны об освобождении Крыма от фашистских захватчиков.

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