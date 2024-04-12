МИД России: Лондон уже наращивает свой ядерный потенциал

Великобритания уже работает над наращиванием своего ядерного потенциала. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
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