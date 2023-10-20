Лучших выбираете вы. Кто достоин премии "Народный знак качества"?

Голосуйте за любимые компании в 15 номинациях до 8 ноября Уже через месяц, 21 ноября 2023 года, станут известны победители премии "Народный знак качества" – наши любимые алтайские бренды, компании, которые помогают разрешать проблемы, делают ежедневные хлопоты приятными, которые мы просто любим.
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