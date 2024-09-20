Политический ве...
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПОЛИТИКАМИРОВОЙ ОБЗОРЭКОНОМИКАНОВОСТИ УКРАИНЫПРОИСШЕСТВИЯСпецоперация
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политический вестник

4 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    👎👎👎👎👎👎👎👎На чьи  деньги живёт волонтёр?  А  он  что, этот  волонтёр  - политолог, военный, особа, приближённая...Путин подписал ук...
  • Владимир Алтайцев
    Чтго  за поганая  манера  подачи материала - два слова  сказал, а  я  должен  искать продолжение?  Неужто трудно  при...Путин подписал ук...
  • Владимир Алтайцев
    Всё грознее небо над планетой, в воздухе  явственно  пахнет порохом. Причём, не по  вине  России.Супероружие русск...

Ядерные удары по Киеву более чем реальны. О неожиданном окончании войны

Ядерные удары по Киеву более чем реальны. О неожиданном окончании войны

На Украине задумались над тем, какая "ответка" может быть на выпрашиваемые Зеленским у Запада удары по территории России дальнобойными ракетами, будет ли от таких ударов толк, и чем это все может закончиться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх