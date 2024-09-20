Ядерные удары по Киеву более чем реальны. О неожиданном окончании войны

На Украине задумались над тем, какая "ответка" может быть на выпрашиваемые Зеленским у Запада удары по территории России дальнобойными ракетами, будет ли от таких ударов толк, и чем это все может закончиться.
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