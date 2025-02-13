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Украинцы массово забирают детей из вузов, чтобы их не нашли военкомы

Украинцы массово забирают детей из вузов, чтобы их не нашли военкомы

Властям на Украине больше не верят. И хотя 18-летних зовут пока только на контракт, матери прячут сыновей, которых не успели или не смогли вывезти из страны.

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