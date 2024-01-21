РЖД и Госдума проведут консультации по правилам перевозки животных после трагической истории кота Твикса

"РЖД и Госдума проведут консультации по правилам перевозки животных" - РИА Новости, 21.01.2024Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) при поддержке комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проведет открытые совместные консультации по вопросам совершенствования и улучшения правил перевозки животных в поездах, передает РИА Новости на основании официального сообщения компании.