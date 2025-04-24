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«Мой номер 1». Галлямов поздравил Мишину с днем рождения

24 апреля фигуристке исполнилось 24 года.  «Мой номер 1. С днем рождения!» – написал Галлямов.  Мишина и Галлямов – двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, трехкратные чемпионы России в парном катании.

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