Крестного отца осудили на Алтае за сексуальное насилие над юным членом семьи

Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал В Алтайском крае жителя приговорили к десяти годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера над ребенком, пишет "Змеиногорский вестник".
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