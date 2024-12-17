Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев. «Осень жизни» полководца

И. Аргунов. Портрет фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. 1768 г. В этой статье мы снова будем говорить о Борисе Петровиче Шереметеве, и начать ее придется с рассказа о несчастном Прутском походе 1711 года.