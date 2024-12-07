Российские бойцы продвигаются в Часов Яре

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие за минувшие сутки выбили подразделения Вооруженных сил Украины сразу на нескольких рубежах в центре Часова Яра в Донецкой Народной Республике.
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