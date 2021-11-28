Форвард «Арсенала» может продолжить карьеру в чемпионате Франции

«Сент-Этьен» интересуется нападающим «Арсенала» Фоларином Балогуном, сообщает The Sun. По информации источника, «канониры» готовы отпустить 20-летнего англичанина в аренду в январе.

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