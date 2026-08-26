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Военная сила против Ирана не сработала. США вернулись к экономическому давлению

Военная сила против Ирана не сработала. США вернулись к экономическому давлению

Скоро уже будет полгода с начала совместной с Израилем военной агрессии США против Ирана. Американский президент Дональд Трамп рассчитывал, что война закончится в течение нескольких дней полным поражением Ирана.

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