В TikTok набирает опасный тренд: под вирусный звук дети и подростки едят стиральный порошок и заливают краску в глаза ради лайков.
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В TikTok набирает опасный тренд: под вирусный звук дети и подростки едят стиральный порошок и заливают краску в глаза ради лайков.
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