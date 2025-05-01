Судьба ждет вас в формате 4DX: новый постер фильма “Пункт назначения: Кровные узы”Новая часть знаменитой франшизы “Пункт назначения: Кровные узы” (Final Destination: Bloodlines) выйдет в кинотеатрах 16 мая, и в преддверии премьеры создатели представили официальный постер версии фильма в формате 4DX.