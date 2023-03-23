Слово и дело

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Писательница Дарина Мишина подала ответный иск на Регину Тодоренко

Писательница Дарина Мишина подала ответный иск на Регину Тодоренко

Писательница Дарина Мишина, которая создавала сказки для будущей книги Регины Тодоренко, подала ответный иск в отношении телеведущей и потребовала заплатить ей деньги за выполненную работу.

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