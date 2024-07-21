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Зеленский готов вести переговоры с Россией при условии "честной" сделки

Зеленский готов вести переговоры с Россией при условии "честной" сделки

Президент Украины Владимир Зеленский намекает на готовность к переговорам с Россией в связи с ухудшением ситуации на линии фронта и отсутствием ясности в политике США.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Если по-честному... Клоуну капут.
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14 час.
Геннадий Бережнов
Кто с ним будет говорить. Ведь подписать какой либо документ он не может. А подписи Франции, Германии мы уже проходили. Только капитуляция!!!
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14 час.

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