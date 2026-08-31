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Цены на нефть превысили $90,5 после удара США по Ирану

Цены на нефть превысили $90,5 после удара США по Ирану

Мировые цены на нефть взлетели более чем на 4,5 доллара, превысив отметку $90,5 за баррель, после ударов США по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе.

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