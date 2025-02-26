Тверской ипподром приглашает на казачью Масленицу

Тверской ипподром приглашает гостей на казачью Масленицу, провожать зиму и встречать весну. Гостей ждет обширная развлекательная программа — казачьи игры, катания на лошадях и пони, экскурсии на конюшню, украшенная фотозона с каретой и угощения — чай, блины, плов из казана и многое другое.