После Херсона. Говорят ли о чем-то публикации в западной прессе о намеках на переговоры? Комментарий Георгия Бовта

Американская пресса, размусоливая эти утечки о дискуссиях в Белом доме, все же делает вывод, что большинство в американской администрации по-прежнему полагают, что время для переговоров еще не пришло, а давить на Украину в этом вопросе не хотят нисколько, рассуждает политологО чем могут свидетельствовать многочисленные публикации в западной прессе с намеками на то, что Киев стимулируют к переговорам с Москвой? Вопреки некоторым робким предположениям, украинские власти после возвращения контроля над Херсоном декларируют намерение не снижать военной активности в преддверии зимнего периода.