Business FM

65 957 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Мы хоть что нибудт можем производить? Великую страну уничтожили и ничего  не сделали, чтобы ее восстановить. Обидно и...В России сократил...
  • Леонид Ла Рошель
    Точно не знаю, кто решил, что китайский автопром должен стоить как европейский - сами китайцы или наши дилеры, но есл...Дилерам стало нев...
  • виктор комягин
    Ой как жалко....Какой голос...Утрата невосполнимая...Очень любил Назарет...особенно ранние концерты...😢😥💔🙏🙏🙏Умер основатель г...

После Херсона. Говорят ли о чем-то публикации в западной прессе о намеках на переговоры? Комментарий Георгия Бовта

После Херсона. Говорят ли о чем-то публикации в западной прессе о намеках на переговоры? Комментарий Георгия Бовта

Американская пресса, размусоливая эти утечки о дискуссиях в Белом доме, все же делает вывод, что большинство в американской администрации по-прежнему полагают, что время для переговоров еще не пришло, а давить на Украину в этом вопросе не хотят нисколько, рассуждает политологО чем могут свидетельствовать многочисленные публикации в западной прессе с намеками на то, что Киев стимулируют к переговорам с Москвой? Вопреки некоторым робким предположениям, украинские власти после возвращения контроля над Херсоном декларируют намерение не снижать военной активности в преддверии зимнего периода.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх