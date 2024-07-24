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Любовь Успенская и Олег Чернов проведут концерты для бойцов СВО в ЛНР

Любовь Успенская и Олег Чернов проведут концерты для бойцов СВО в ЛНР

Российская певица Любовь Успенская и актер театра и кино Олег Чернов отправятся в Луганскую Народную Республику (ЛНР), где проведут серию концертов для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

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