Любовь Успенская и Олег Чернов проведут концерты для бойцов СВО в ЛНР

Российская певица Любовь Успенская и актер театра и кино Олег Чернов отправятся в Луганскую Народную Республику (ЛНР), где проведут серию концертов для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
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