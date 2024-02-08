В Архангельске к природному газу подключили молочное предприятие

В столице Поморья предприятие по переработке молока перевели на газАрхангельское АО "Молоко" перешло на использование газа, благодаря подключению к распределительному газопроводу, который пролегает от окружного шоссе до улицы Октябрят.
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