ПРОСТО О СЛОЖНОМ Главная проблема западных политиков в том, что они считают Путина прекрасным "шахматистом", а так как сами пытаются играть в покер, да еще краплёной колодой, думают о возможности переиграть нашего президента.
Удар Путина, который изменил всё
Комментарии
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И
Искандер
Может хоть теперь до интернетного "планктона" дойдёт, что ЦБ - ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА ИЗ ЕБНовых ВРЕМЁН, С НЕВООБРАЗИМЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ И НИЧТОЖНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ. То, что знает ЛЮБОЙ, кто читал Закон о ЦБ и Конституцию.
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14 час.
Aлександр Иванов
ЦБ-агенты зарадного влияния на РФ!!
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13 час.
Андрей Тихонов
Ну прям грсмейстер, а чё тогда цены 25 лет растут быстрее, чем в 90-е
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4 час.
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