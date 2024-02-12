Хабаровские зоозащитники обратились к президенту Путину

Хабаровские общественники в письме главе государства Владимиру Путину обращают внимание на растущее количество случаев жестокости со стороны догхантеров и призывают к принятию соответствующих мер по обеспечению общественной безопасности.
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