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«ЖК К3» от ГК «Практика»: красивые обещания — и никакой ответственности

﻿﻿Когда мы приобрели квартиру в жилом комплексе «К3» у компании ГК «Практика», это показалось нам удачным решением: современный дом с первоклассным комфортом, рядом метро и красивый экстерьер.

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