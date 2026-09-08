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Разин о 2:1 с «Амуром»: «Очень понравилась игра в нашем исполнении. Победа получилась вымученной, но был хороший рисунок. Все, что хочется видеть от команды, присутствовало»

Главный тренер «Металлурга»  Андрей Разин высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с « Амуром » (2:1 ОТ).

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