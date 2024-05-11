Тарасенко вышел на чистое пятое место по голам в плей-офф среди россиян и обошел Ковалева

Российские хоккеисты продолжают оставлять след в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На этот раз успех обрушился на Владимира Тарасенко, форварда клуба "Флорида Пантерз", который сумел забить свой 46-й гол в рамках Кубка Стэнли.
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