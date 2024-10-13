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«Бронни только что сказал, что хочет свою модель в Call of Duty». Леброн Джеймс обратился к Activision

Звездный форвард обратился к компании, выпускающей серию Call of Duty, в соцсетях. «Бронни только что сказал, что хочет свою модель в игре.

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