Наталия Орейро исполнила хит из «Дикого ангела» в Екатеринбурге

Наталия Орейро, уругвайская актриса и певица, выступила на молодежном фестивале в Екатеринбурге. Она исполнила песню Cambio Dolor из сериала «Дикий ангел» и призналась, что скучала по российским березам, выразив надежду вновь посетить Россию.