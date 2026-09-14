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Царьград

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Наталия Орейро исполнила хит из «Дикого ангела» в Екатеринбурге

Наталия Орейро исполнила хит из «Дикого ангела» в Екатеринбурге

Наталия Орейро, уругвайская актриса и певица, выступила на молодежном фестивале в Екатеринбурге. Она исполнила песню Cambio Dolor из сериала «Дикий ангел» и призналась, что скучала по российским березам, выразив надежду вновь посетить Россию.

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