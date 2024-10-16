В Иркутске ограничат продажу алкоголя в жилых домах

ИРКУТСК, 16 октября, ФедералПресс. На очередном заседании парламента Иркутской области был принят законопроект об ограничении продажи алкоголя в многоквартирных домах инициированный главой региона Игорем Кобзевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии