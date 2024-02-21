Театр абсурда
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Театр абсурда

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Призыв к Путину навести порядок развернули фермеры Польши

Призыв к Путину навести порядок развернули фермеры Польши

Не все поляки собираются присоединяться к европейской солидарности и останавливать Путина. На польско-украинской границе и вовсе непозволительная в такой ответственный для солидарности момент зрада: протестующие против наплыва дешевой продукции конкурентов с Украины призвали Путина "навести порядок на Украине и в Брюсселе"Об инциденте написала газета Wyborcza, опубликовав фотографии.

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