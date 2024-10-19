Владимир Джабаров: Война Израиля и ХАМАС — это путь в никуда

Ликвидация Израилем лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара — «путь в никуда», а заявления кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца, что ВСУ следует немедленно разрешить бить по России оружием дальнего действия и наладить поставку немецких ракет «Таурус», вполне могут быть популистскими.