Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Санду вынесут скорее не на троне, а на вилахКак Санду хочет в...
  • Vladimir Vlasov
    Зато больше всех экспортируем мороженной рыбы, им нужнее.«Почему в российс...
  • Сергей Вотинцев
    А может она уходит налево? Надо бы проверить. Где антимонопольная служба? У нас же уйма математиков, сели и подсчитал...«Почему в российс...

Владимир Джабаров: Война Израиля и ХАМАС — это путь в никуда

Владимир Джабаров: Война Израиля и ХАМАС — это путь в никуда

Ликвидация Израилем лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара — «путь в никуда», а заявления кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца, что ВСУ следует немедленно разрешить бить по России оружием дальнего действия и наладить поставку немецких ракет «Таурус», вполне могут быть популистскими.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх