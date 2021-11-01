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Дочь с ребенком вернулась к родителям. При этом она беременна вторым, и мужу говорить не хочет

Дочь с ребенком вернулась к родителям. При этом она беременна вторым, и мужу говорить не хочет

—…Месяц назад сидим с отцом вечером дома, вдруг звонок в дверь! – рассказывает шестидесятилетняя Клара Семеновна.

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Воробей
Ничего удивительного, когда при живой жене у мужа сексуальные потребности не удовлетворяются так, как это ЕМУ нужно.
Галина Черныш
Почему же не удовлетворяются,на удовлетворяли же на 2-го ребенка.
Iron Butterfly
т.е если муж не удовлетворяет потребности жены-ей тоже не возбраняется иметь любовника. Спасибо за мнение. Записала.
Воробей
- "Почему же не удовлетворяются,на удовлетворяли же на 2-го ребенка." Для того, чтобы нормальному, то есть умеющему и нуждающемуся в сексе, мужчине сексом нужно заниматься часто, вплоть до ежедневно. А для оплодотворения и зачатия - достаточно раз в год сбросить семя, что к собственно сексу, который способен удовлетворять нормального мужчину, прямого отношения не имеет. Оплодотворить можно и "бревно". Для нормального мужчины секс является своего рода средством гармонизации внутри и источником тонкой энергии, позволяющей быть эффективным в жизни, не давая возможности Матрице Мира использовать его в качестве раба. Скажем так, он вместо "раба" может быть "сыном". Для определённой категории мужчин, которые отличаются, в частности, повышенной интеллектуальностью, это является неотемлемой частью смысла их жизни. Отними у них возможность этого, так или иначе, и им можно было бы и не рождаться, в некотором смысле.
Воробей
- "т.е если муж не удовлетворяет потребности жены-ей тоже не возбраняется иметь любовника." Если жена нуждается и умеет да, плюс, не является фрагментированной - способна иметь удовлетворительный секс с мужем, а он не способен, по той или иной причине, в том числе и от неумения пользоваться своим телом адекватно, то эта рассагласованность безусловно должна быть как-то конструктивно решаема. Иметь любовника - один из вариантов решения этой задачи. Хотя, возможно, и не самый лучший. Всё зависит от конкретных обстоятельств. Одно можно сказать: если между супругами есть рассогласованность, ведущая к невозможности для одного или обоих не иметь возможность получать необходимое для внутреннего балланса сексуальное удовлетворение, то это снижает качество жизни для обоих. И потому желательно этого избегать.
ИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)
Я бы зятю позвонила и сообщила о беременности его жены
Марина Томашевская
Ребёнка сделать можно и без всякого удовлетворения. Жена ОБЯЗАНА сообщить мужу о втором ребёнке и должны решать совместно, как поступать. Судя по всему эта женщина многое вопросы решает самостоятельно не согласовывая. Исход налицо и поход мужа на сторону неслучаен…
Алексей Ренге
дочура через чур умная то не хочу аборт тоже не хочу на повесить своих детей на пенсионеров родителей это можно сядет в декрет .а родители давайте помогайте
Tania Еременко
Слово - чересчур - пишется так.
Alla
Обида, взрыв эмоций - это всё понятно, но и мозги уже пора включить, когда в семье есть дети, надо думать не только о своих чувствах и амбициях. Муж должен знать, что жена беременна вторым ребёнком. Я бы на месте её матери сама сообщила эту новость зятю...

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