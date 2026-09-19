Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россотрудничество сообщило об 11 запросах на открытие «Русских домов»

Россотрудничество сообщило об 11 запросах на открытие «Русских домов»

Россотрудничеству отправили 11 запросов на открытие «Русских домов». Об этом заявил глава агентства Игорь Чайка.

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