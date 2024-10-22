ВСУ перебросили в Курскую область военных, которые устроили бунт в ДНР

Военнослужащие 116-й бригады территориальной обороны Украины, находившиеся на передовой под Курахово в Донецкой Народной Республике и ранее участвовавшие в бунте, были переброшены на новые позиции в Курской области по приказу командования ВСУ.
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