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Курские новости

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ВСУ перебросили в Курскую область военных, которые устроили бунт в ДНР

ВСУ перебросили в Курскую область военных, которые устроили бунт в ДНР

Военнослужащие 116-й бригады территориальной обороны Украины, находившиеся на передовой под Курахово в Донецкой Народной Республике и ранее участвовавшие в бунте, были переброшены на новые позиции в Курской области по приказу командования ВСУ.

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