«Яндекс Музыка» провела ребрендинг впервые за девять лет

Сервис «Яндекс Музыка» впервые за девять лет изменил логотип и дизайн. При этом платформа обновила также ряд технологических параметров, чтобы более глубоко применять нейронные модели для прогноза развития музыкальных интересов пользователя, пишет Forbes со ссылкой на слова руководителя сервиса Александру Сагалович.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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