Сервис «Яндекс Музыка» провел ребрендинг впервые за девять лет

Сервис «Яндекс Музыка» впервые за девять лет изменил логотип и дизайн. При этом платформа обновила также ряд технологических параметров, чтобы более глубоко применять нейронные модели для прогноза развития музыкальных интересов пользователя, пишет Forbes со ссылкой на слова руководителя сервиса Александру Сагалович.