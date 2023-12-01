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  • Эльдар Алиев
    🤬🤬☝️🤦‍♂️и так все стало стоить космических денег , но как же забыли на до конца с народа три шкуры снять🫣🫣🫣В России могут вв...
  • Эльдар Алиев
    🤬🤬☝️🤦‍♂️В России могут вв...
  • КузнецовВВ
    ну а как вы хотели. дешевый альтернативный отдых исчез, и цены сразу поползли вверх. рынок пока еще никто не отменялСтоимость размеще...

Сервис «Яндекс Музыка» провел ребрендинг впервые за девять лет

Сервис «Яндекс Музыка» провел ребрендинг впервые за девять лет

Сервис «Яндекс Музыка» впервые за девять лет изменил логотип и дизайн. При этом платформа обновила также&nbsp;ряд технологических параметров, чтобы более глубоко применять нейронные модели для прогноза развития музыкальных интересов пользователя, пишет Forbes со ссылкой на слова руководителя сервиса Александру Сагалович.

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