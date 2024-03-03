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Алла Пугачева в новой песне просит не беспокоиться за нее

Певица Алла Пугачева выпустила свежую песню, которую написала совместно с Константином Губиным. В этой новой композиции Пугачева убеждает своего избранника не беспокоиться о ней, подчеркивая, что она с ним чувствует себя наиболее спокойно.

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