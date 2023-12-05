Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Игорь Овчаренко
    Ну если Вы все такие  мудрые.что ответьте откуда взялось то вещество, которое взорвалось при большом взрыве, как гово...Позорище
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Кто был никем, тот станет всем. И наоборот.

Кто был никем, тот станет всем. И наоборот.

Обсуждать здесь «банановые республики» смысла не вижу. Так что, начну с крупняка, им и закончу.

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Комментарии
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Вячеслав 5
Вот первая мировая война извините-какого хрена РоссииУч
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13 час.
Вячеслав 5
Как пел Владимир Высоцкий--пришло вдохновение и ушло и три рубля должно быть на такси-здесь часто так бывает-всё вычеркнули только конец остался так бывает-но Ильич был прав капитализму приходит конец господа.
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13 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не конец но кап становиться не эффективным. Мы это видим по его решениям тупым но простым.
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10 час.

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