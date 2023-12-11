Участок трассы Ушарал-Достык закрыли для всех видов автотранспорта

В связи с ухудшением погодных условий в виде метели, бурана и ограниченной видимости с 10:00 часов 11 декабря 2023 года автодорога республиканского значения Ушарал - Достык с (84-184 километр) закрыто движение для всех видов автотранспорта, передает inAlmaty.