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Участок трассы Ушарал-Достык закрыли для всех видов автотранспорта

Участок трассы Ушарал-Достык закрыли для всех видов автотранспорта

В связи с ухудшением погодных условий в виде метели, бурана и ограниченной видимости с 10:00 часов 11 декабря 2023 года автодорога республиканского значения Ушарал - Достык с (84-184 километр) закрыто движение для всех видов автотранспорта, передает inAlmaty.

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