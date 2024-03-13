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Китай

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Принятые Китаем меры предосторожности в ответ на сброс радиоактивно загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1" носят законный, разумный и необходимый характер -- МИД КНР

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ -- Принятие Китаем и другими странами мер предосторожности для защиты безопасности продуктов питания и здоровья людей в ответ на сброс в океан радиоактивно загрязненной воды с атомной электростанции "Фукусима-1" является абсолютно законным, разумным и необходимым шагом.

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