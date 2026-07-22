В Рязанской области нарушили права участника СВО

Мужчина получил ранение в зоне боевых действий. После этого участник СВО обратился в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Рязанской области с целью назначить ему ежемесячную денежную компенсацию.
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