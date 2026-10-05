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Аргументы недели

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Филолог Пахомов назвал мифом безграмотность современной молодёжи

Филолог Пахомов назвал мифом безграмотность современной молодёжи

Лингвисты развенчали миф о безграмотности молодёжи: язык меняется, а эталон речи всегда кажется оставшимся в прошлом, считает научный сотрудник ИРЯ РАН Владимир Пахомов.

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