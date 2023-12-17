В американском Сенате сотрудники сняли порно в зале заседаний

Выяснились личности участников порноролика гомосексуального характера. В США разгорелся скандал из-за публикации в Сети ролика с порнографическим содержанием, которые был снят в зале заседаний американского сената.
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