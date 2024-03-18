Боец ММА Жумагулов заявил, что за полгода жизни в США лишился $70 тысяч

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов заявил, что во время выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) тратит на содержание команды в США большие деньги Его слова передает Legalbet.
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