Судебное дело заложника «Норд-Оста» оказалось скандальным: незаконный отказ, ошибки в датах

Дело о возмещении вреда одному из зрителей мюзикла «Норд-Ост», ставшему заложником чеченских террористов во время захвата Театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года, обросло скандальными подробностями .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии