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Судебное дело заложника «Норд-Оста» оказалось скандальным: незаконный отказ, ошибки в датах

Судебное дело заложника «Норд-Оста» оказалось скандальным: незаконный отказ, ошибки в датах

Дело о возмещении вреда одному из зрителей мюзикла «Норд-Ост», ставшему заложником чеченских террористов во время захвата Театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года, обросло скандальными подробностями .

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