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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Пейдж заработает в Misfits Boxing больше, чем за все время в UFC: «Контракт просто безумный»

Боец Майкл Пейдж заявил, что за три боя в Misfits Boxing заработает больше, чем за шесть поединков в UFC .

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