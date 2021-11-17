КХЛ. ЦСКА проиграл «Динамо», СКА уступил «Локомотиву», «Трактор» победил «Сибирь»

В очередной игровой день в КХЛ «Трактор» победил «Сибирь» (3:2 Б), «Куньлунь» проиграл «Авангарду» (1:4), СКА уступил «Локомотиву» (1:3), «Динамо» победило ЦСКА (3:2 Б).

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