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Guardian: герой мема стал самым популярным кандидатом в президенты в Венгрии

Guardian: герой мема стал самым популярным кандидатом в президенты в Венгрии

Инженер-электрик на пенсии Андраш Арато, ставший всемирно известным благодаря интернет-мему «Гарольд, скрывающий боль», оказался одним из самых популярных кандидатов на пост президента Венгрии в неофициальном онлайн-опросе.

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