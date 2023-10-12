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Закон, порядок, государство

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В Якутске полицейские провели профилактическую акцию, направленную против киберпреступности

Участковые уполномоченные полиции отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» провели профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!», направленную на информирование якутян с целью предупреждения и предотвращения преступлений в сфере IT-технологий.

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